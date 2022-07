Um den Rettungsdienst-Nachwuchs der Johanniter in München-Land ist es gut bestellt. Die Gruppe der Sanitätshelfer ab 16 Jahren in Riemerling hat am Wochenende beim Landeswettkampf der Johanniter in Würzburg zum dritten Mal in Folge den ersten Platz belegt und sich für den Bundeswettkampf im kommenden Jahr in Berlin qualifiziert. Bei dem Wettkampf in Erster Hilfe starteten am Samstag 31 Mannschaften in sechs Kategorien, um in unterschiedlichen Disziplinen die besten Johanniter-Retter Bayerns ausfindig zu machen. Insgesamt waren mehr als 670 Johanniter und Gäste im unterfränkischen Würzburg dabei.

"Wir haben es tatsächlich geschafft und den ersten Platz erreicht", freut sich Sebastian Müller, stellvertretender Ortsjugendleiter und selbst Mitglied des Wettkampf-Teams aus dem Landkreis München. "Da haben sich die vielen Übungsstunden mehr als gelohnt." 28 Verletztendarsteller simulierten an 15 Stationen verschiedene Notfallszenarien, die die Wettkampfteilnehmer meistern mussten. Auch beim schriftlichen Test, dem Trageparcours mit vielen Hindernissen und der Herz-Lungen-Wiederbelebung war das Fachwissen der rund 215 Teilnehmer gefragt. 42 Schiedsrichter beurteilten die Leistungen der Teams. Bereits 2016 und 2018 hatte das Team aus dem Landkreis einen ersten Platz geholt.