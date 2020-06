Nach einem erfolgreichen Testlauf in den vergangenen Wochen startet die Johanniter-Unfallhilfe Anfang Juli wieder Erste-Hilfe-Kurse. Anmeldungen sind ab sofort online oder telefonisch möglich. Die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Ausbildung verändert. So haben die Johanniter die Teilnehmerzahl und die Ausstattung der Kursorte angepasst sowie weitere Lehrinhalte in die Kurse aufgenommen. Um die Erste-Hilfe-Ausbildung zu gewährleisten, stehen zu Beginn Hygienemaßnahmen im Fokus: Neben den allgemeinen Abstandsregeln, richtigem Händewaschen und Händedesinfektion werden die Husten-Nies-Etikette sowie das richtige Tragen von Mund-Nasen-Masken erklärt.