Ältere Menschen, die bei der Anmeldung zur Corona-Impfung Hilfe benötigen, können sich in Hohenbrunn an die Gemeinde oder den Seniorentreff Kaiserstiftung wenden. Auch wer noch nicht offiziell an der Reihe ist, kann sich bereits jetzt online im Impfzentrum registrieren lassen. Sobald ein Impftermin vereinbart werden kann, wird er informiert. Für die Online-Registrierung ist eine aktuelle E-Mail-Adresse erforderlich. Wer keinen E-Mail-Account hat, erhält über die Gemeinde kurzfristig einen. Das Rathaus übernimmt auch gleich die Registrierung für einen Impftermin. Das Rathaus ist unter den Telefonnummern 08102/800-15 und -18 sowie per E-Mail an soziales@hohenbrunn.de zu erreichen, der Seniorentreff unter 089/611 01 22 80 oder per E-Mail an kaiserstiftung@hohenbrunn.de.