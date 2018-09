24. September 2018, 22:01 Uhr Hohenbrunn Imkern und Mode

Es geht ums Imkern, um Mode, Drechseln oder die Französische Revolution: 24 Schüler der neunten Jahrgangsstufe an der Montessorischule Hohenbrunn präsentieren am Donnerstag, 27. September, 18 Uhr, ihre sogenannte große Arbeit, die den Schwerpunkt ihres Montessori-Abschlusses darstellt. Sie besteht aus einem theoretischen und/oder praktischen Teil. Die Themen haben die Schüler nach ihren Interessen gewählt. Die Ergebnisse stellen sie an der Schule, Otto-Hahn-Straße 36, an Ständen und in Vorträgen der Öffentlichkeit vor.