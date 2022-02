Nachdem Sophie Trabitzsch am 19. Februar zum Abendhimmel über Hohenbrunn hinauf geblickt hatte, drückte sie schnell auf den Auslöser ihres Handys, denn was sie gesehen hatte, war für sie unerklärlich. "Es sieht aus, als wäre was abgestürzt", schrieb sie in einer E-Mail an die Redaktion und bat um Aufklärung. Auf dem Foto ist ein schlauchähnliches Gebilde zu sehen und man glaubt tatsächlich, dieses Etwas würde vom Himmel auf die Erde stürzen.

Jens Kühne, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in München, hat von Berufs wegen einen nüchternen Blick auf scheinbare Himmelsphänomene und so schließt er nach einem kurzen Blick auf das Foto schon einmal einen Kometen aus. Ein solcher würde viel heller erscheinen und außerdem einen Riesenkrach machen wie ein Überschallflugzeug. Die Erklärung, die er für wahrscheinlich hält: Es war der Kondensstreifen eines Flugzeuges, den die Abendsonne teils von unten angestrahlt hat, wodurch der Eindruck entstanden sei, dass sich der Schlauch vertikal bewegt.

Aber ein schönes Lichtschauspiel sei es, sagt der Meteorologe. Bilder dieser Art sehe er selbst öfters, wenn er abends mal auf das Dach des DWD-Gebäudes steige. Die Erklärung teilt auch Kühnes Kollege Andreas Wolff. Es sei die Perspektive, die den Eindruck entstehen lasse, dass dieser Streifen vom Himmel fällt.