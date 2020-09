Das Hallenbad in Hohenbrunn hat von 21. September an wieder geöffnet. Wie die Gemeinde mitteilt, sind die Becken wieder mit Wasser gefüllt, die Schwimmer können von Montag an ihre Bahnen ziehen. Um den Corona-Hygienevorschriften zu entsprechen, wurde die Lüftungsanlage des Hallenbades über die Sommerferien optimiert. Über das Hygienekonzept mit den entsprechenden Auflagen wurden die Nutzer informiert. Bei diesbezüglichen Rückfragen sollen Besucher sich an die entsprechende Schule oder den Verein wenden.