Nachdem der Bauausschuss der Gemeinde Hohenbrunn den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Muna beschlossen hat, präzisieren die Grünen und ihr Gemeinderat Wolfgang Schmidhuber die Gründe für ihre Ablehnung. Statt ein eigenes Entwicklungskonzept vorzulegen, sei einfach Bauraum geschaffen und der Rest künftigen Investoren überlassen worden, so Schmidhuber am Montag zur SZ. Er betont, nicht grundsätzlich gegen Gewerbenutzung auf dem Muna-Gelände zu sein. Seine Ablehnung habe sich auf die Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf bezogen, "der wesentlich mehr Rücksicht auf Belange der Natur genommen hatte", so Schmidhuber. Im Herbst war ein Plan vorgelegt worden, der laut dem Ortsverbandssprecher "grüne Ränder und Ruhezonen ermöglicht" hätte, die dem Gebiet "auch architektonisch und von der Aufenthaltsqualität her gut getan hätten". Doch dann sei der Planer von der Mehrheit des Bauausschusses beauftragt worden, "den Entwurf ohne diese Rücksichten auf Natur und Baumbestand zu optimieren", schildert der Grüne.

11.02.2020