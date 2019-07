24. Juli 2019, 21:26 Uhr Hohenbrunn Grüne fordern mehr Zeit für die Ortsplanung

Das Programm für die Sitzung von Bauausschuss und Gemeinderat in Hohenbrunn an diesem Donnerstag ist nach Meinung der Grünen unrealistisch lang. Zum Hauptthema, der Entscheidung zum Supermarkt an der B 471, fehlten konkrete Angaben zu den Vereinbarungen zur Sozialen Bodennutzung und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Einwendungen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplan seien unzulänglich beantwortet. Alles zu besprechen, brauche Zeit. Dass sich von 19.30 Uhr an noch drei Planungsbüros für die Ortsentwicklung westlich der Bahn vorstellen, könne nicht funktionieren. Jetzt alles vor der Sommerpause zu behandeln sei reine Wahlkampfaktivität der CSU. "Hohenbrunn nahe der Metropolregion München geht seine Zukunftsplanung an, wie ein Dorf weitab im Wald", sagt Wolfgang Schmidhuber von den Grünen.