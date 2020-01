Die CSU Hohenbrunn-Riemerling und ihr Bürgermeister Stefan Straßmair lädt am Samstag, 25. Januar, von 14.30 Uhr an zu einem Wintergrillen ein. Die Veranstaltung findet auf der Hoffläche der Schokoladenfabrik Fesey an der Auenstraße 38 in Riemerling statt. Der Original-Wiesn-stadl wird Treffpunkt auf der Hoffläche von Fesey für Gespräche mit dem Bürgermeister und den Kandidatinnen und Kandidaten der CSU sein. Neben warmen Worte wird es auch kalte und warme Leckereien geben.