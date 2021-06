Das Glasfasernetz in Hohenbrunn, Riemerling und der Luitpoldsiedlung wird ausgebaut: Nach Angaben der Gemeinde Hohenbrunn haben mehr als 40 Prozent der Haushalte während der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet. Damit wurde die erforderliche Quote erreicht. Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten hat nach Angaben der Deutschen Glasfaser bereits begonnen. Zunächst werde festgelegt, wo die Hauptverteilstation des Netzes aufgestellt wird. Anschließend beginne das Generalunternehmen mit dem Tiefbau und lege die einzelnen Glasfasern bis in die Häuser. Wer bereits einen Vertrag unterzeichnet habe, werde vorab über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu ihren Hausanschlüssen geklärt werden können. Der Servicepunkt der Deutschen Glasfaser in der Georg-Kerschensteiner-Straße 3 in Riemerling hat letztmalig am Donnerstag, 17. Juni, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wer an diesem Tag noch einen Vertrag abschließt,

erhält nach Angaben des Unternehmens noch die vergünstigten Konditionen, die während der Nachfragebündelung galten. Darüber hinaus ist auch eine telefonische Beratung unter der Nummer 02861/813 34 32 möglich.