Das Rathaus Hohenbrunn hat eine positive Nachricht für alle Eltern. Alle in der Gemeinde angemeldeten Kinder, die im September drei Jahre alt werden, erhalten einen Kindergartenplatz. In der Kinderkrippe hätten fast alle Anmeldungen berücksichtigt werden können, heißt es in einer Mitteilung. Die Platzzusagen für die Kindergärten und Kinderkrippen seien bereits an die jeweiligen Familien verschickt worden. Die Platzvergabe für das Kindergartenjahr 2020/2021 habe bereits abgeschlossen werden können und die Versorgung mit Betreuungsplätzen sei wie im Vorjahr gegeben. In der derzeit schwierigen Zeit sei die Gemeindeverwaltung trotz Schließung des Rathauses für den Publikumsverkehr weiterhin für ihre Bürger im Einsatz und voll arbeitsfähig.