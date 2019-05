27. Mai 2019, 21:51 Uhr Hohenbrunn Geldbeutel geraubt

Ein 27 Jahre alter Münchner ist am Samstagabend in Riemerling von zwei 41 und 42 Jahre alten Männern aus dem Landkreis verprügelt und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei waren die drei gegen 23 Uhr in der Otto-Hahn-Straße aus bislang unbekanntem Grund in Streit geraten. Der 27-Jährige wurde dabei nach eigenen Angaben mehrfach geschlagen. Nachdem die beiden Älteren von ihm abgelassen hatten, stellte er fest, dass sein Geldbeutel fehlte, und rief die Polizei. Diese konnte die beiden Männer kurze Zeit später noch in unmittelbarer Nähe festnehmen. Bei ihrer Durchsuchung wurde auch der Geldbeutel des 27-Jährigen gefunden, weshalb sie sich jetzt wegen Raubes verantworten müssen.