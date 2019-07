8. Juli 2019, 21:38 Uhr Hohenbrunn Fußball und Inklusion

Die Fußballabteilung des TSV Hohenbrunn organisiert am Samstag, 13. Juli, ein Benefiz-Turnier zum Thema Inklusion. Mannschaften mit beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Spielern in einem Team spielen um den 1. Marenas Cup der Inklusion. Für die unter 16-jährigen Spielerinnen und Spieler beginnt das Turnier um 9.30 Uhr, Ende ist gegen 13 Uhr. Das Turnier der über 16-Jährigen beginnt um 14.30 Uhr. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände an der Putzbrunner Straße statt.