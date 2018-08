17. August 2018, 21:52 Uhr Hohenbrunn Führung im Lore-Malsch

Das Evangelische Pflegezentrum Lore Malsch für Senioren gehört zu den größten Einrichtungen im Landkreis. Die vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 188 Plätzen liegt im Ortsteil Riemerling. Für Donnerstag, 30. August, lädt das Zentrum zu einer Besichtigung ein. Von 15.30 Uhr an werden Kaffee und Kuchen angeboten, im Anschluss können alle Interessierten an einer Führung durch das Haus teilnehmen. Die Anmeldung zur etwa einstündigen Hausführung ist bis Dienstag, 28. August, telefonisch (089/60 050) oder per E-Mail ( aph-riemerling@im-muenchen.de) möglich. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Empfang im Erdgeschoss des Pflegezentrums an der Friedrich-Hofmann-Straße 4.