Frauen in der Überzahl

Mit einer nach eigener Aussage "tollen Truppe" starten die Hohenbrunner Grünen in den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Angeführt von der Bürgermeisterkandidatin Anke Lunemann hat der Ortsverband zuletzt eine Liste mit Bewerbern um ein Mandat im Gemeinderat aufgestellt, die mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer aufweist und ein breites Spektrum aller wahlberechtigter Altersgruppen sowie unterschiedlicher Qualifikationen und Interessen abbildet.

Die aktuellen Gemeinderäte und Ortsverbandsvorsitzenden Wolfgang Schmidhuber und Martina Kreder-Strugalla rangieren auf den Listenplätzen vier und fünf, während sich Gemeinderätin Gisela Pfaller nicht mehr um einen Sitz im Gremium bewirbt. Der vierte 2014 gewählte Hohenbrunner Grünen-Gemeinderat, Alfred Rietzler, hat Fraktion und Partei im Laufe der Legislaturperiode verlassen und ist zur Fraktion ÜWG/Freie Wähler-Bürgerforum gewechselt.

Die Gemeinderatskandidaten der Hohenbrunner Grünen: 1. Anke Lunemann 2. Rolf Kersten 3. Katarina Möschel 4. Wolfgang Schmidhuber 5. Martina Kreder-Strugalla 6. Georg Bauer 7. Sibylle Pollehn 8. Susanne Koblitz 9. Johanna Gebert 10. Ruth Jacherts 11. Hanne Schwarz-Schulz 12. Silia Kaiser 13. Edna Rasch 14. Claudio Bottussi 15. Sefania Gavazza Zuber 16. Christian Ernst 17. Vera Koch 18.Jens Lunemann, 19. Felicitas Fried 20. Sigrid Bauer