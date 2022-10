Seit Ende August wird in Hohenbrunn im Auftrag der Stadtwerke München eine Fernwärmeleitung in der Siegertsbrunner Straße, der Kreisstraße M24, verlegt. Die Straße ist seitdem voll gesperrt. Wegen der nötigen Erweiterung der Leitungstrasse muss die Vollsperrung bis einschließlich Samstag, 5. November, verlängert werden, wie das Landratsamt mitteilt. In den Herbstferien soll auch die neue Asphaltierung der Siegertsbrunner Straße erfolgen.