Der prominenteste Liberale im Landkreis lässt sich nächsten Dienstag mal wieder in seinem Stimmkreis sehen: Der ehemalige Focus-Chefredakteur und heutige FDP-Landtagsabgeordnete Helmut Markwort kommt am Dienstag, 10. September, zum Gespräch mit den Putzbrunnern, Hohenbrunnern und Neubibergern in die Gaststätte "Alter Wirt" in Hohenbrunn, wie die FDP mitteilt. Beginn ist um 19.30 Uhr.