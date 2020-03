FW-Kandidatin Pauline Miller zwingt in Hohenbrunn Amtsinhaber Stefan Straßmair von der CSU in die Stichwahl

Die dritte Bewerberin kam erst ins Hohenbrunner Rathaus, als zehn von elf Wahlbezirken schon ausgezählt waren. Die Grüne Anke Lunemann wurde von Pauline Miller, Kandidatin der Wählergemeinschaft ÜWG-Freie Wähler/Bürgerforum, trotz Corona mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Schließlich war da bereits absehbar, was wenige Minuten später Gewissheit wurde: Amtsinhaber Stefan Straßmair (CSU) muss in eine Stichwahl - und das war das erklärte Ziel beider Bewerberinnen gewesen. Miller erhielt 33,4 Prozent und geht nun in das Duell mit Straßmair (47,2 Prozent). Der nahm das Ergebnis sportlich: "Ich bin ein unerschütterlicher Demokrat. Wenn es nun eine Stichwahl Miller gegen Lunemann gegeben hätte, dann hätte ich mir noch was zum Essen eingepackt und wäre heimgegangen."

Er habe damit gerechnet, diesmal im Gegensatz zu 2012 in eine Stichwahl zu müssen, sagte Straßmair, der seinen Mitbewerberinnen ein Lob zollte für deren Wahlkampf und die Fairness, mit der jener geführt worden sei. Wie er in diesen Zeiten mit eingeschränktem öffentlichen Leben noch einmal alles mobilisieren soll für den Showdown, weiß Straßmair noch nicht: "Das haben wir alle noch nicht so erlebt. Ältere Menschen soll man in Ruhe lassen, das ist sowieso klar. Ich gehe davon aus, dass unsere Bürger so gut informiert sind, dass sie bei der Stichwahl eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen können."

Pauline Miller bekam unterdessen das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Sie rechnet sich trotz des Rückstands offenbar aus, in der Stichwahl zu gewinnen: "Wir haben in der Gemeinde etwas in Bewegung gesetzt. Und jetzt gehen wir, in der Sportsprache ausgedrückt, in eine entscheidende Verlängerung." Als Hauptthema bewertete Miller die laut Meinung vieler Bürger fehlende Bürgerbeteiligung: "Die Menschen sind frustriert, dass teilweise an ihnen vorbei entschieden wird - das habe ich in vielen Gesprächen gehört."

Große Freude äußerten alle Bewerber über die Wahlbeteiligung von 62,2 Prozent. "Ein dickes Dankeschön an alle Bürger, die trotz Corona zur Wahl gegangen sind", so Miller. "Eine herausragende Wahlbeteiligung", sagte auch Straßmair. Grünen-Kandidatin Anke Lunemann zog trotz der Tatsache, dass sie es mit 19,4 Prozent nicht in die Stichwahl geschafft hatte, ein positives Fazit: "Ich habe unglaublich viel gelernt für mein Leben - und ich bin jetzt im Gemeinderat, das wollte ich unbedingt." Eine Wahlempfehlung gibt es bislang nicht, erst versammeln sich am Mittwoch die Hohenbrunner Grünen und stimmen darüber ab.