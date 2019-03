29. März 2019, 21:54 Uhr Hohenbrunn Erinnerung an Donna Clara

Das Schicksal von Komponisten, Textern und Interpreten der "leichten Muse", die in den Zwanziger- und Dreißigerjahren bekannte Publikumslieblinge waren wie Fritz Löhner-Beda, Fritz Grünbaum, Werner R. Heymann ist bei vielen Menschen längst in Vergessenheit geraten. Die Künstler wurden vom Publikum verehrt, von den Nazis verjagt oder gar ermordet. Und doch kennen viele noch ihre Texte zu Ohrwürmern wie "Ich hab' das Fräul'n Helen' baden seh'n !", "In der Bar zum Krokodil", "O Donna Clara" oder "Ausgerechnet Bananen". Mit über viele Jahre hinweg recherchierten Biografien, Schellackplatten und Bilddokumenten möchte Musiker Walter Erpf am Mittwoch, 3. April, im Rahmen eines Vortrags in Hohenbrunn an einige dieser Künstler erinnern. Sein Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Seminarraum der Kaiserstiftung, Rudolf-Diesel-Straße 9. Der Eintritt kostet neun Euro.