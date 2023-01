Fette Beute in Metzgerei

Unbekannte Täter stehlen mehrere Hundert Euro aus Ladengeschäft in Hohenbrunn.

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in Hohenbrunn in eine Metzgerei eingebrochen. Laut Polizei drangen sie über eine Hintertür, die sie gewaltsam öffneten, in die Geschäftsräume ein und entwendeten aus einem Büro Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Nach der Tat konnten sie unerkannt vom Tatort entkommen. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Dorfstraße und Pfarrer-Wenk-Platz Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kommissariat 52 des Polizeipräsidiums München, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.