Der Einbrecher, der in eine Wohnung in Hohenbrunn eingedrungen war, ist der Polizei zwar entwischt. Dafür schnappten die Beamten bei der Aktion einen anderen gesuchten Täter. Wie sich bei der Aufnahme der Straftat herausstellte, lag gegen einen der beiden geschädigten Mieter ein Haftbefehl vor. Aufgeflogen ist der 52-jährige Münchner mit Wohnung in Hohenbrunn, weil sich der oder die Unbekannten ausgerechnet seine Wohnung ausgesucht hatten, um dort am 28. November am helllichten Tag einzusteigen. Ein Nachbar bekam das gegen 13 Uhr laut Polizei mit und rief die 110 an. Die Fahndung blieb erfolglos. Dafür sitzt nun der 52-Jährige in Haft. Gestohlen wurde aus der Wohnung nichts, aber es entstand Sachschaden von circa 400 Euro.