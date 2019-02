4. Februar 2019, 22:01 Uhr Hohenbrunn Einbrecher dringen vormittags in Lager ein

HohenbrunnUnbekannte Einbrecher haben am Freitag in einem Hohenbrunner Schreibwarengeschäft mehrere tausend Euro erbeutet. Sie drangen laut Polizei zwischen 10.35 und 11 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in einen Lagerraum des Ladens an der Taufkirchner Straße ein, stahlen dort das Geld und flüchteten. Bemerkt wurde der Einbruch erst, als das Fehlen des Geldes auffiel. Die Kriminalpolizei (Telefon 089/2910-0) bittet um Hinweise.