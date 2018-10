26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Hohenbrunn Der Kreisel kommt

Bauwerk soll Verkehr am Ortseingang bremsen

Von Christina Hertel, Hohenbrunn

Am Hohenbrunner Ortseingang auf der Putzbrunner Straße wird ein Kreisverkehr gebaut. Darauf einigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Der Kreisel wird etwa eine Million Euro kosten und einen Durchmesser von 30 Metern haben. Ob er tatsächlich mehr Sicherheit bringt, war im Gemeinderat allerdings umstritten. Auch wie er genau ausgestaltet werden soll, ist noch nicht klar. Dass sich der Investor, der in direkter Nähe einen Supermarkt und Wohnbebauung errichtet, nicht an den Kosten für den Kreisverkehr beteiligen muss, kritisieren Bürgerforum und Grüne.

Vor etwa einem Jahr präsentierte ein Investor aus der Oberpfalz seine Pläne für das Areal östlich der Putzbrunner Straße: ein Supermarkt mit einer 1200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche, Wohnbebauung und möglicherweise ein Ärztehaus. Der Gemeinderat belebte daraufhin die Idee eines Kreisverkehrs auf der Bundesstraße wieder. Das Gremium hatte einen Kreisel bereits in der Vergangenheit häufiger diskutiert, doch er scheiterte stets an einer Genehmigung der Verkehrsbehörden. Doch nun würde das Straßenbauamt mitspielen. Als problematisch erachteten einige Gemeinderäte jedoch, dass sich direkt gegenüber von dem Supermarkt ein Fußballplatz befindet. Die Frage, ob für die Kicker nicht eine Ampel mehr Sicherheit bringen würde, löste Diskussionen aus. "Ich wäre mir nicht sicher, ob Autos tatsächlich stark abbremsen, wenn sie in den Kreisverkehr fahren", sagte Karlheinz Vogelsang von den Freien Wählern. Gerade bei Dunkelheit sei es für Kinder gefährlich. Eine Ampel wäre außerdem wesentlich günstiger. Sie würde voraussichtlich bloß bis zu 250 000 Euro kosten. Bei dem Kreisverkehr muss die Gemeinde nach ersten groben Schätzungen mit einer Million Euro rechnen - auch weil sie dafür Grundstücke kaufen muss.

Das Bürgerforum beantragte, den Beschluss über den Kreisverkehr zu verschieben. Zu unklar waren der Gruppierung die Details der Planung und die Kosten. Außerdem bemängelte sie, dass die Einfahrt zu dem Supermarkt nach derzeitigem Stand etwa zwölf Meter betragen und dass sie sich direkt gegenüber dem Sportplatz befinden soll. Einigen Gemeinderäten erschien das zu groß, zudem für die Kinder zu gefährlich. Andreas Schlick vom Bürgerforum regte an, das gesamte Areal in einem zu planen und dann zu entscheiden, ob ein Kreisel oder eine Ampel geeigneter wären. Zudem sei für das Bürgerforum unverständlich, warum sich der Investor an dem Kreisel nicht finanziell beteiligen muss. Diese Meinung teilten die Grünen. Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) entgegnete, dass sich die Gemeinde unabhängig von den Plänen für einen Supermarkt immer eine Verkehrslösung gewünscht habe.