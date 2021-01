Die Grünen in Hohenbrunn machen in einer Online-Veranstaltung aus der Reihe "Grüne Stunde" am Mittwoch, 20. Januar, 19.30 Uhr, die Aussicht auf eine Realschule am Ort zum Thema. Ende Februar soll der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises entscheiden, ob diese nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn oder Hohenbrunn kommt. Für eine Teilnahme an der Diskussion ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an veranstaltungen@gruene-hohenbrunn.de.