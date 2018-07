20. Juli 2018, 22:06 Uhr Hohenbrunn Bürgerdialog zum Wohnbau

Nach einer lebhaften Auftaktveranstaltung im vergangenen November setzt Hohenbrunn am Dienstag, 24. Juli, den Bürgerdialog zum Wohnbauprojekt "Zuhause am Hölzl" fort. Die ersten Planungsentwürfe für bezahlbaren Wohnraum liegen vor. Anregungen von Bürgern seien eingeflossen, heißt es. Nun soll ein Mix an barrierefreien Wohnungen und eine Kinderbetreuungseinrichtung entstehen. Ein Verkehrskonzept mit "ausreichenden Parkplätzen" ist vorgesehen. Der Stand der Planung wird bei der Veranstaltung präsentiert, die in der Grundschule Riemerling, Georginenstraße 4, stattfindet und um 18 Uhr beginnt.