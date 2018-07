24. Juli 2018, 22:06 Uhr Hohenbrunn Bürger sind für Hohenbrunn-West

Dialog zur Ortsentwicklung geht in die vierte Runde

Auch zur vierten Veranstaltung des Hohenbrunner Bürgerdialogs kamen am Dienstag viele Interessierte. Rund 70 Bürger wollten und konnten an den Themen der Ortsentwicklung mitwirken. Während im Rahmen von Ökologie und Nachhaltigkeit nicht nur das Klimaschutzkonzept diskutiert, sondern auch Ziele für eine nachhaltige Gemeinde formuliert wurden, stand nach Angaben des Rathauses beim Arbeitskreis öffentlicher Nahverkehr der Wunsch nach besserer Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für das an manchen Stellen noch verbesserungsfähige Angebot im Mittelpunkt. Die Radwege, so ein Wunsch der Teilnehmer, sollten besser vernetzt und auch beschildert werden. Das ist laut Gemeindeverwaltung bereits in der Umsetzung. Am S-Bahnhof stehe der barrierefreie Ausbau ebenfalls an.

Der Wunsch nach weiteren Verbesserungen hänge von einer möglichen Entwicklung westlich des S-Bahnhofs ab, so die Gemeinde. Diese stand dann im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe Wohnen und Siedlungsentwicklung. Die große Mehrheit der Gruppe sprach sich der Gemeinde zufolge für eine solche West-Entwicklung aus und entwickelte dafür auch gleich Planungsvorgaben, wie den Mix aus Mehrfamilien- und Doppel- beziehungsweise Reihenhäusern aus. Die Höhenentwicklung solle sich dabei an den Bestand in Hohenbrunn anlehnen. "Die Fülle an Vorschlägen und Meinungen ist enorm", stellt Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) erfreut fest. "Auch die vielen Teilnehmer am Dialog freuen mich sehr." Die Bürger können ihre Vorstellung zur Ortsentwicklung noch auf weiteren Themenabenden einbringen.