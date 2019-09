Mit einem Knall hat sich Gemeinderat Franz Braun Ende Juli aus der CSU-Fraktion im Hohenbrunner Gemeinderat verabschiedet. Jetzt hat Braun, der 17 Jahre lang für die Christsozialen dem Gremium angehörte, eine neue politische Heimat gefunden: Er wechselt zur Fraktion Bürgerforum/ÜWG-Freie Wähler, die damit auf sechs Gemeinderäte anwächst. Seinen Austritt aus der CSU und der Fraktion hatte Braun unter anderem damit begründet, dass er sich der Partei nicht mehr ausreichend verbunden fühle; zudem übte er harsche Kritik an der Arbeitsweise und dem Stil von Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU). Dieser bringe Anträge so oft in den Gemeinderat, bis er ein ihm genehmes Votum bekomme, sagt Braun bei seinem Austritt, und schob in Richtung CSU hinterher: "Sie haben keinen anderen."