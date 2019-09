Das Dorf soll schöner werden - und vor allem attraktiver für Kinder und Jugendliche. Einstimmig hat der Hohenbrunner Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen, den Bolzplatz am Notinger Weg zu sanieren und die drei Spielplätze in der Luitpoldsiedlung wieder herzurichten. "Vor allem die Spielplätze sind wirklich in die Jahre gekommen. Deshalb freut es mich sehr, dass wir jetzt etwas für die Kinder und Jugendlichen bewegen konnten", sagte Pauline Miller. Ihre Fraktion (ÜWG/FreieWähler-Bürgerforum) hatte zwei entsprechende Anträge eingebracht. Die Rathausverwaltung ist nun am Zug und soll für die drei Spielplätze neue Konzepte erarbeiten und die Kosten für die Umgestaltung ermitteln. Im kommenden Jahr könne es dann an die Umsetzung gehen, sagte Miller, die bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr als Bürgermeisterkandidatin antritt. Für die Jugendlichen im Ort soll der Bolzplatz aufgepeppt werden. "Wir wollen hier keinen Profifußballplatz, aber ein Spielfeld mit Rasen, auf dem wirklich wieder gespielt werden kann", sagte Miller.