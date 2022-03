Hohenbrunn:Gesundes Essen für Kindereinrichtungen

In den Hohenbrunner Kindereinrichtungen wird künftig bei der Mittagsverpflegung auf gesundes Essen gesetzt: Wie der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen hat, sollen bei Fleisch und Molkereiprodukten zu hundert Prozent Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft eingesetzt werden, bei allen anderen Produkten wird ein Öko-Anteil von mindestens 50 Prozent gefordert. Aus organisatorischen Gründen sollen die Speisen vorerst extern zubereitet werden und mittels Warmhalteküche frisch bleiben. Die Grüne Anke Lunemann, Zweite Bürgermeisterin und seit vielen Jahren in der Gemeinschaftsverpflegung von Kinder- und Jugendeinrichtungen tätig, begrüßt den Beschluss: Das sei ein "erster großer Schritt hin zu bio-regionaler Ernährung" in Kitas und Schulen. Langfristiges Ziel bleibe die vollständige Umstellung auf frische Biokost, so Lunemann, die sich mit der Firma ihrer Familie nicht an der Ausschreibung beteiligen wird: "Das ist eine Frage des politischen Anstands."