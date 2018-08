30. August 2018, 22:17 Uhr Hohenbrunn Bilder zur Ortsentwicklung

Die Ausstellung zum Bürgerdialog in Hohenbrunn wird verlängert. Etwa 20 Schaubilder zu den Themen Ortsentwicklung, Umgehungsstraße und dem Dialogverfahren sind noch bis Ende November im ersten Stock des Rathauses zu sehen. Die Gemeinde habe sich für eine Verlängerung entschieden, weil das Interesse so groß gewesen sei, sagt der Zweite Bürgermeister Benno Maier (CSU). Interessierte können sich die Ausstellung zu den Öffnungszeiten im Rathaus ansehen. Diese sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Mittwochnachmittag von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Auch im September gibt es die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Veranstaltungen zu beteiligen. Das nächste Mal am Freitag, 21. September, sind die Jugendlichen eingeladen, ihre Anliegen zu äußern. Beginn ist um 17 Uhr im Jugendtreff Hohenbrunn.