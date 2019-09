In der Pfarrkirche St. Stephanus in Hohebrunn wird am Mittwoch, 11. September, für den Frieden gebetet. Schon 1993 während der Balkankriege trafen sich Frauen aus den Gemeinden Ottobrunn, Neubiberg und Siegertsbrunn zum wöchentlichen Klagegebet in der Taufkirchener Straße 1. Doch auch nach diesem Krieg blieb das ökumenische Friedensgebet bestehen. Von 19 Uhr an können Menschen aller Konfessionen gemeinsam an dem Gebet gegen Gewalt und für mehr Frieden in der Welt teilnehmen.