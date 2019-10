Beim Stammtisch des Bürgerforums in Hohenbrunn ist an diesem Dienstag, 22. Oktober, der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Nikolaus Kraus zu Gast. Von 19 Uhr an diskutiert der Ismaninger mit Interessierten im Restaurant La Vigna, Jäger-von-Fall-Straße 8a in Hohenbrunn, über das Thema "Landwirtschaft und Artenschutz gemeinsam voranbringen. Ist das möglich?". Die Folgen des Volksbegehrens sowie des Versöhnungsgesetzes werden ebenfalls thematisiert. Der Imkerverein Ottobrunn und Umgebung wird sich ebenfalls an der Diskussion beteiligen.