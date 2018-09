4. September 2018, 22:01 Uhr Hohenbrunn Ausflug zum Blomberg

Zum Blomberg bei Bad Tölz führt am Sonntag, 9. September, ein Tagesausflug des Hohenbrunner Gewerbeverbands, zu dem insbesondere Familien und Kinder eingeladen sind. Los geht es um 8 Uhr mit dem Bus am Bahnhof Hohenbrunn. Nach einer Wanderung treffen sich alle im Blomberghaus. Runter geht's dann gemeinsam entweder zu Fuß, mit Doppelsessellift oder Rutsche. Die Rückkehr ist für gegen 19 Uhr geplant. Die Busfahrt kostet 15 Euro. Wie im Vorjahr müssen Kinder aus dem Maria-Clemens-Kinderheim nichts bezahlen. Mitorganisiert haben den Ausflug zum Blomberg der Hohenbrunner Pfeifenclub und der Stockschützenverein. Wer mitfahren möchte, sollte sich anmelden per E-Mail bei dajana.foititschek@ibdm.de.