Mit Nietzsche tanzen? Auf seinem aktuellen Album lässt sich der Pianist und studierte Philosoph Kilian Kemmer von Friedrich Nietzsches "Also sprach Zarathustra" inspirieren. In diversen Miniaturen interpretiert sein Trio philosophische Ideen wie die "Ewige Wiederkunft" oder warum Diebstahl glücklich machen kann. An diesem Freitag, 4. März, wird das Kilian Kemmer Trio, das neben dem Namensgeber aus Schlagzeuger Matthias Gmelin und Bassist Thomas Stabenow besteht, zusammen mit Werner Riedel (Ventilposaune) im Alten Wirt das Album präsentieren. Für Riedel, der auch die Jazz-Reihe im Gut Keferloh organisiert, ist es eine Rückkehr auf eine vertraute Bühne. 2019 hatte er sich nach Differenzen mit der damaligen Pächterin ob eines kurzfristig geplatzten Konzertes als Veranstalter aus Hohenbrunn zurückgezogen, im Gut Keferloh aber schnell eine Alternative gefunden. "Nach dem unschönen Ende", wie es Riedel ausdrückt, und der späteren Schließung des Alten Wirt im Winter 2021 hat inzwischen Alena Winter die Gaststättenleitung übernommen. Bei einem Biergartenbesuch Riedels im Sommer 2021 fragte sie ihn, ob er nicht wieder die Jazzkonzerte machen möchte. "Natürlich gerne", so Riedel. "Sie hat ja als frühere Bedienung miterlebt, wie gut es gelaufen ist." Wegen Corona verzögerte sich das Ganze noch mal, aber jetzt ist es soweit und der in Putzbrunn wohnende Riedel hofft auf ähnlich guten Zuspruch wie früher. Der Eintritt für das Konzert, Beginn 20 Uhr, ist frei, eine Reservierung wird empfohlen unter 08102/ 8979740. Die Konzerte auf Gut Keferloh ("Eine wunderbare Bühne") wird Riedel in jedem Fall weiter organisieren. Und Hohenbrunn? "Wir schauen mal. Wenn die Nachfrage da ist, spielen wir gerne. Auftrittsmöglichkeiten für Jazz-Musiker rund um München gibt es ja nicht so viele."