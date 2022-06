Weil er offenbar eine auf Rot stehende Ampel übersah, hat ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen am Mittwochmorgen einen Unfall an der Einmündung zur A 99 bei Hohenbrunn verursacht. Während er die Rosenheimer Landstraße geradeaus weiterfahren wollte, bogen ein 42-jähriger Tscheche mit einem Klein-Lkw und ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg mit einem Lkw auf der Fahrspur daneben nach links ab, weil die Ampel laut Polizei für sie Grün zeigte. Durch den Zusammenstoß auf der Kreuzung wurde der 45-jährige Autofahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Rosenheimer Landstraße war in Richtung Höhenkirchen für eineinhalb Stunden komplett gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.