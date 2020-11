Eine 80-Jährige ist am Freitag in Hohenbrunn auf Trickbetrüger hereingefallen. Nach Angaben des Münchner Polizeipräsidiums rief einer der Täter die Seniorin zwischen 15 und 17 Uhr an und gab sich als Polizist aus. Er erzählte der Frau, dass in ihrer Nähe eingebrochen worden sei und die Täter es nun auf ihr Haus abgesehen hätten. Die Frau solle Bargeld und Wertgegenstände vor dem Haus ablegen, damit die Polizei die Einbrecher besser festnehmen könne. Die Seniorin folgte den Anweisungen, ein Mann holte das bereitgelegte Kuvert mit Geld ab, stieg in ein Auto und fuhr davon. Erst danach wandte sich die 80-Jährige an die richtige Polizei.

Die sucht nun nach einem etwa 30 Jahre alten, 1,65 Meter kleinen, kräftigen Mann. Er hatte schwarze, gepflegte, im Nacken schulterlange Haare mit Mittelscheitel und trug eine schwarze Regenjacke mit Kapuze, eine dunkle Jogginghose mit Bündchen an den Fußgelenken sowie dunkle Turnschuhe. Unterwegs war er mit einem weiteren Mann, der ein hellgrünes Auto mit Stufenheck fuhr. Wer im Bereich der Nelken-, Astern- und Geranienstraße in Hohenbrunn etwas beobachtet hat, das mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte, soll sich an die Polizei wenden. Zuständig ist die AG Phänomene im Kriminalfachdezernat 3 des Münchner Polizeipräsidiums, Telefon 089/2910-0.