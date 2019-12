Die in der Arbeitsgemeinschaft Windenergie Hofoldinger Forst zusammengeschlossenen Gemeinden haben einen Standortsicherungsvertrag mit den Bayerischen Staatsforsten geschossen und ein Gutachten in Auftrag gegeben und erste Schritte eingeleitet, um zu prüfen, ob Windkraftanlagen im Hofoldinger Forst wirtschaftlich und ökologisch vertretbar sind. Ein Windgutachten wurde in Auftrag gegeben und erste Messungen zu Windstärke und Windhäufigkeit sind angelaufen. Im Frühjahr folgt dann mit Beginn der Vegetationsperiode eine artenschutzrechtliche Untersuchung. Nur wenn beide Studien zu dem Schluss kommen, dass Windenergie im Hofoldinger Forst machbar ist, werden der Arge zufolge die Mitglieder über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Ergebnisse werden Ende 2020 erwartet. Davor soll im Frühjahr kommenden Jahres die Bürgerbeteiligung anlaufen. Öffentliche Informationsveranstaltungen sind in allen vier beteiligten Kommunen geplant. Weitere Formate sollen, wie es heißt, Schritt für Schritt folgen. Die Arge bilden Brunnthal, Sauerlach, Aying und Otterfing gemeinsam mit den Landkreisen München und Miesbach.