An diesem Freitag, 13. Januar, heißt es Vorhang auf in Hofolding. Die Theatergruppe des TSV Hofolding spielt den Schwank "Bodschamperlspuk" von Ralph Wallner. In dem Stück in drei Akten erzählt der Autor Wallner mit bayerischem Humor und großen Emotionen geisterhafte, amouröse und vor allem amüsante Vorgänge auf einem verlassenen Bauernhof, die das Leben so mancher Personen gehörig durcheinanderbringen. Die Spielleitung der Hofoldinger Inszenierung hat Wolgang Ürmösi, der als Hauptperson Langfinger Jockl zum 26. Mal auf der Bühne in der Sporthalle Hofolding stehen wird. Beginn des Stückes ist um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 14., 21. und 28. Januar, Freitag, 20. und 27. Januar, sowie Donnerstag, 26. Januar, jeweils um 19.30 Uhr sowie Sonntag, 15. Januar, um 15 Uhr und Sonntag, 22. Januar, um 18 Uhr. Spielort ist immer in der Sporthalle Hofolding, Fichtenstraße 33, in Hofolding. Kartenvorverkauf ist beim Autohaus Hans Ritz in Faistenhaar, Telefon 08104/89810.