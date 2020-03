"So was wie Suppenfleisch will niemand mehr"

Die Laubharts schließen ihren Hofladen in Taufkirchen, weil der sich angesichts des geänderten Einkaufsverhaltens nicht mehr rentiert. Das pädagogische Programm für Kinder will die Landwirtsfamilie dagegen noch ausbauen

Wer von der Tegernseer Landstraße in Taufkirchen zum Laubharthof abbiegt, der stößt am Eingang des weitläufigen Grundstücks unweigerlich auf einen mächtigen Baum, unter dem einige Hühner weilen. Die Tiere scharren und picken dort in einer beneidenswerten Seelenruhe; der Nieselregen scheint sie ebenso wenig zu stören wie die jüngsten Geschehnisse auf ihrem Bauernhof, die anderswo für so viel Aufsehen gesorgt haben - nicht nur in Taufkirchen.

Über den Hühnern hängt am Baumstamm ein hölzerner Pfeil, der Besuchern den Weg zum Hofladen weist. Doch diesen können die Laubharts bald abhängen. Denn der alteingesessene Betrieb - seit 1937 gibt es hier eine Landwirtschaft - schließt Ende März seinen Hofladen. Und nicht nur das: Auch ihre Stände auf den Wochenmärkten in Unterhaching, Oberhaching und Grünwald gibt die Familie auf.

"Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt Hedwig Laubhart, die alle nur "Hedi" nennen, wenig später in einem gemütlichen Eckzimmer des Hauptgebäudes. Die 46-Jährige, die den Hof mit ihren Eltern und ihrer Tochter betreibt, ist eine warmherzige und redselige Frau - sogar, wenn es um ein trauriges Thema geht wie jetzt.

"Schon vor zwei Jahren hat mein Steuerberater gefragt: Was machst du da eigentlich?", erzählt Hedi Laubhart. Schließlich stünden Aufwand und Ertrag beim Hofladen sowie bei den Marktständen längst nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis.

"Ja, dann hör ma halt auf!"

Und doch habe sie die Entscheidung, sich von diesen beiden Standbeinen zu trennen, lange hinausgezögert. Erst als ihr Vater Georg Laubhart vor fünf Wochen sagte "Ja, dann hör ma halt auf" - da habe sie gewusst, dass es nun so weit ist. Denn, so Hedi Laubhart: "Der Papa hat so einen Satz noch nie gesagt."

Nun wird die Familie am 21. März letztmals ihren Hofladen aufsperren, wo sie seit 1999 neben eigenem Rindfleisch auch Gemüse, Obst, Milchprodukte und weitere regionale Lebensmittel feilbietet. Zudem wird der Laubhartsche Verkaufswagen nicht länger die Märkte in der Region anfahren. "Man findet kaum mehr Personal", sagt Hedi Laubhart. "Und die Bürokratie wird immer schlimmer."

Doch vor allem sei der Verkauf schon seit Längerem nicht mehr rentabel, was die Landwirtin vor allem auf die veränderten Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten zurückführt. "Für viele Leute ist Einkaufen zur Pflicht geworden, die man schnell hinter sich bringen mag. Deshalb will man alles an einem Ort kaufen - also in einem großen Supermarkt." Überdies sei das Fleisch ihrer Rinder nicht mehr so gefragt - "das ist unser Hauptproblem", sagt Hedi Laubhart. Früher habe man im Monat zwei Rinder geschlachtet und komplett verwertet. "Da gab's Pakete mit fünf oder zehn Kilo." Heute dagegen könne man zwar noch die Filets verkaufen, "aber so was wie Suppenfleisch will niemand mehr".

Und dann ist da noch das Thema Preise, bei dem sich die Landwirtin in Rage reden kann. "Viele Leute sehen unseren großen Hof und denken, dass wir einen Riesenreibach machen. Aber die wissen nicht, was da alles dahintersteckt - an Arbeit und Kosten." Kaum jemand sei heute noch bereit, jene Preise zu zahlen, die Landwirte zum Überleben bräuchten.

"Ich glaube, dass nur wenigen Menschen bewusst ist, wie groß das Bauernsterben jetzt schon ist", sagt Hedi Laubhart. Allein in Taufkirchen habe es einst 52 Landwirte gegeben - "heute sind wir noch zu zweit". Viele Menschen seien bereit, viel Geld für Freizeitaktivitäten oder ein neues Handy auszugeben - nicht aber für ihr Essen.

Wieder ein Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln schaffen - dieses Ziel verfolgt die Taufkirchnerin seit 2011 mit ihrem Programm "Die Kuh macht muu... und was weißt du?" Circa 19 000 Kinder und Jugendliche - vom Kindergartenkind bis zum Gymnasiasten - hat sie seither über ihren Bauernhof geführt und ihnen dabei versucht näherzubringen, wo ihr Essen herkommt. Dieses Programm will die zertifizierte Erlebnisbäuerin künftig ausbauen.

Auch die beliebten Veranstaltungen wie das Hoffest und den Christbaumverkauf werde es weiterhin geben, betont sie. Und mehr noch: Von April an lädt der Laubharthof immer am dritten Samstag im Monat zu einem Markt- und Familientag ein. Dann können die Besucher nicht nur regionale Lebensmittel bei verschiedenen Anbietern kaufen, sondern bei Führungen auch einen Blick hinter die Kulissen des Bauernhofs werfen. "Wir ziehen das jetzt bis Dezember durch", kündigt Hedi Laubhart an. "Und dann schauen wir, wie das angenommen wird."