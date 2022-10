Grünflächen und Pflanzen sind nicht nur wichtige Lebensräume für Insekten und Vögel, sondern absorbieren auch CO₂ und kühlen so ihre Umgebung ab. Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn will grüner werden und im Rahmen des Klimathons gemeinsam mit den Bürgern am Samstag, 15. Oktober, eine Hecke am Riedhauser Weg pflanzen. Wer von 10 bis 15 Uhr mithelfen will, die Gemeinde zu begrünen, sollte Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk mitbringen. Einwohner, die in ihren eigenen vier Wänden etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen, können sich beim Online-Vortrag am Donnerstag, 27. Oktober, 17 Uhr über die Möglichkeiten der Gebäudebegrünung informieren. Die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde, Constanze Neumann, referiert über die Vorteile einer Dach- und Fassadenbegrünung. Für den Online-Vortrag wird bis 25. Oktober um Anmeldung unter constanze.neumann@hksbr.de gebeten.