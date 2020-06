In Höhenkirchen wächst die Bereitschaft, die Realschule doch am Bahnhof zu bauen. Aber die Kritik von Ottobrunns Bürgermeister kommt nicht gut an

Es kommt nicht oft vor, dass sich aus dem Amt geschiedene Bürgermeister in die Arbeit eines neu gewählten Gemeinderats einmischen. Ursula Mayer, die bei der Kommunalwahl im März nicht mehr als Bürgermeisterin in Höhenkirchen-Siegertsbrunn angetreten ist, sieht sich aber veranlasst, in der Debatte um den möglichen Neubau einer Realschule in der Gemeinde Stellung zu beziehen: "Spätestens jetzt" sei es an der Zeit, die Standortfrage "neu zu überdenken", schreibt die CSU-Politikerin in einer Stellungnahme. "Die Synergieeffekte am Bahnhofsstandort sind jetzt mit einem Viertel der Gesamtkosten und einem erheblichen Mehrwert für alle Beteiligten klar definiert." Aus ihrer Sicht müsse der neu gewählte Gemeinderat vom beschlossenen Standort Brunnthaler Straße am Ortsausgang abrücken und auf die Campuslösung in unmittelbarer Nähe zum Gymnasium einschwenken.

Hintergrund der neu entflammten Debatte ist die Aufforderung des Zweckverbands weiterführende Schulen im südöstlichen Landkreis an den Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn, seine Entscheidung für die Brunnthaler Straße zu überprüfen. Denn laut Berechnungen würde eine Campus-Lösung etwa 25 Millionen Euro weniger kosten.

Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) hat den Gemeinderat in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in diesem Zusammenhang heftig kritisiert, dessen Entscheidung als "grottenfalsch" bezeichnet, die Zustimmung seiner Gemeinde für den jetzigen Standort ausgeschlossen und die Standortfrage gleich ganz neu aufgemacht.

Diese Kritik will Manfred Eberhard, Gemeinderat der Unabhängigen Bürger in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, nicht stehen lassen. Zweifel solle "man als verantwortungsvoller Kommunalpolitiker immer haben", schreibt Eberhard. Dies rechtfertige jedoch nicht, sich mit Worten wie "grottenfalsch", "unverantwortlich" oder "Fehlentwicklung" in die Überlegungen von Gemeinderäten anderer Kommunen einzumischen. Loderer kenne weder alle Argumente, die zur Entscheidung pro Brunnthaler Straße geführt hätten, noch stehe es ihm zu, "über unzweifelhaft in der Verantwortung der jeweiligen Gemeinde liegende Entscheidungen für einen Schulstandort so zu urteilen". Seine - damals alte - Fraktion habe vor einem Jahr für den Standort am Bahnhof gestimmt, und seine - neue - Fraktion begrüße die Bitte des Zweckverbands auf nochmalige Prüfung. "Es ist allerdings mehr als kontraproduktiv, wenn man aus der Nachbargemeinde mit solchen Worten belegt wird", kritisiert Eberhard. "Hier wird suggeriert, dass der Höhenkirchner Gemeinderat entweder zu wenig verantwortungsvoll mit dieser Frage umgegangen oder einfach zu blöd für solche Entscheidungen ist." Beidem, sagt Eberhard, trete er entschieden entgegen. Loderer habe der Sache einen Bärendienst erwiesen, es drohe die Gefahr, dass dem ein oder anderen Höhenkirchner Gemeinderat ein "Jetzt erst recht" durch den Kopf gehen könnte.