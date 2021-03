Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Staubfrei - das klingt in den Ohren des Laien nach etwas Erfreulichem. Bei Straßen aber meint dieser Begriff eine lediglich dünne Asphaltschicht ohne Belastungsklasse und Entwässerung - so wie es sie in der Ostersteigstraße und der Hofpechlergasse in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gibt. An beiden Stellen will die Gemeinde nun nachbessern und dafür viel Geld ausgeben: Wie der Bauausschuss des Gemeinderats jeweils einstimmig beschlossen hat, sollen die zwei Straßen für insgesamt mehr als eine halbe Million Euro ausgebaut werden. Und da sowohl die Ostersteigstraße als auch die Hofpechlergasse zu schmal für einen Geh- und Radweg sind, will die Gemeinde dort verkehrsberuhigte Bereiche ausweisen - umgangssprachlich Spielstraße genannt.

Im Falle der Ostersteigstraße spielt für die Pläne nicht zuletzt das neue Kinderhaus an der Sigohostraße eine Rolle, das im September mit zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen eröffnet werden soll. "Es wäre sehr günstig, wenn die Straße bis dahin schon gemacht und ein beruhigter Bereich wäre", sagt Anita Reiprich (SPD). "Weil da mit Sicherheit viele Familien mit Kindern aus der Hohenbrunner Straße in diese Richtung gehen oder mit dem Rad fahren werden." Geplant ist laut Bauamtsmitarbeiter Stefan Piehlmaier, die Ostersteigstraße auf eine Breite von 5,50 Metern auszubauen und eine Entwässerung durch eine einseitige Granitrinne einzurichten. Problematisch seien zwei Stellen, an denen ein Müllhäuschen und eine Hofbefestigung die Straße auf 4,30 und 4,80 Meter verschmälere, so Piehlmaier. Er regte an, im Zuge der Arbeiten auch die Straßenbeleuchtung zu verbessern. Dies begrüßte Martha Wachinger (CSU), die aber vor einer "Flutlichtbeleuchtung" wie in der Sigohostraße warnte. Und Leonhard Karl (CSU) gab zu bedenken, dass der Umritt bei der Leonhardifahrt durch die Ostersteigstraße führe, weshalb die Gemeinde ihre Pläne mit dem Leonhardi-Komitee absprechen sollte. Worauf Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) versicherte: "Die Situation wird sich dort sicher nicht verschlechtern."

Ebenfalls aufhübschen will die Gemeinde die Hofpechlergasse. Hier seien vor allem im Vorjahr etliche neue Häuser entstanden, sagte Piehlmaier. Ein Problem sei dort, dass die Straße entlang eines Grundstücks auf einer Länge von 22 Metern bloß drei Meter breit sei - was deutlich unter der anvisierten Breite von 4,10 Meter liege. "Wir werden da Gespräche aufnehmen", kündigte Konwitschny an. "Aber das wird sehr schwierig sein, weil da auch ein Gebäude steht."