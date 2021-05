Mit 66 000 Euro beteiligt sich die Bayerische Landesstiftung heuer an der Gesamtsanierung der alten Apotheke an der Bahnhofstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Die Gemeinde muss für das Vorhaben 2,1 Millionen Euro in die Hand nehmen und wird sich über die Unterstützung freuen. Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1972 wurden im kulturellen und sozialen Bereich mehr als 10 000 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Euro gefördert. Neben der alten Apotheke wird die Landesstiftung die Instandsetzung der westlichen Prälatengartenmauer im Kloster Schäftlarn mit 12 000 Euro unterstützen.