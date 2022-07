Schon die Kleinsten können in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ihre Wünsche aufschreiben und an den Baum hängen.

Was Kinder und Jugendliche sich wünschen - das steht auf kleinen Zetteln, die in Höhenkirchen-Siegertsbrunn an einem Wunschbaum im Garten des Rathauses hängen. Mit der Aktion bietet die Gemeinde allen unter 18-Jährigen die Möglichkeit, sich mit am Geschehen in der Gemeinde zu beteiligen und auf ihren Wohnort mit Einfluss zu nehmen. Die Anregungen werden anschließend ausgewertet und fließen in die politische Meinungsbildung ein, wie das Rathaus verspricht. Beim Auftakt halft Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) ihren jüngsten Bürgern beim Ausfüllen und Anbringen der ersten Zettel.