Zwei neue Fußgängerampeln an der Ortsdurchfahrt, Fahrradstreifen entlang der Bahnhofstraße, Münchner Straße und Rosenheimer Straße sowie die Sperrung der Faistenhaarer Straße für Autos - das sind einige der 15 Vorschläge, die Einzug in ein Gesamtkonzept für den Rad- und Fußverkehr in Höhenkirchen-Siegertsbrunn erhalten sollen. Zuvor will die Gemeinde diese Empfehlungen aber noch mit der breiten Bürgerschaft diskutieren, bei einem Workshop in der Mehrzweckhalle am kommenden Montag um 18 Uhr. In der Folge soll das Gesamtkonzept dann fertiggestellt werden; die einzelnen Maßnahmen werden dem Rathaus zufolge voraussichtlich in den nächsten ein bis drei Jahren umgesetzt. Bei dem Bürgerworkshop werden zunächst die bisher vorliegenden Vorschläge vorgestellt. Sie stammen von einem Ingenieurbüro, das hierzu mit dem Arbeitskreis Ortsentwicklung und Mobilität der Zukunftswerkstatt Höhenkirchen-Siegertsbrunn zusammengearbeitet hat. Anschließend sollen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Gruppen zusammentun, um die einzelnen Fragestellungen zu diskutieren.