Von nun an öffnet der Wochenmarkt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn jeden Dienstag bereits um 14.30 Uhr. Abgebaut werden die Stände wie bisher um 18 Uhr. Das Angebot an der Bahnhofsstraße 22 umfasst regionale Produkte von Backwaren über Honig bis zu Öl und Wein. Von 7. März an soll das Sortiment nach Angaben der Gemeinde zudem regelmäßig um einen Stand mit Obst und Gemüse erweitert werden.