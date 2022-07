Der Wochenmarkt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat eine neue Heimat: Vom Parkplatz gegenüber der Kreissparkasse sind die Standlbetreiber nur einen Steinwurf weiter auf die derzeit noch unbebaute Fläche an der Bahnhofsstraße 22 umgezogen. Dort bieten sie neuerdings dienstags von 15 bis 18 Uhr ihre Produkte aus der Region feil. Pächter des gemeindlichen Grundstücks ist die Volks- und Raiffeisenbank, die dort als Übergangslösung während des Umbaus ihrer Filiale in Siegertsbrunn ein Selbstbedienungs-Terminal errichtet hat. Hierzu wurden auf dem Areal mehrere Auto- und Fahrradparkplätze geschaffen, die nun auch von den Marktbesuchern genutzt werden können.

Durch den Umzug erhofft sich die Gemeinde eine Attraktivitätssteigerung des Wochenmarkts, den sie zusammen mit dem Bund Naturschutz organisiert. Anders als in vielen Nachbarorten ist der Andrang an den Ständen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn oft überschaubar. Langfristig gehöre der Wochenmarkt in die Ortsmitte, hat Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) mehrfach betont. Allein bis das geplante Gemeindezentrum rund um den Bahnhof inklusive eines neuen Rathauses und eines Marktplatzes Realität ist, wird es wohl noch etliche Jahre dauern.