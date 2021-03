Am ersten Freitag im März beten überall auf der Welt Christen nach einer gemeinsamen Liturgie. Dieses Jahr haben Frauen aus dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu den Weltgebetstag vorbereitet. Trotz Pandemie findet dieser ökumenische Gottesdienst für Höhenkirchen und Umgebung unter dem Motto "Worauf bauen wir?" am Freitag, 5. März, 19 Uhr, in der evangelischen Kreuz-Christi-Kirche am Martin-Luther-Platz 1 statt. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Einlass mit FFP2-Maske.