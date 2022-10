Höhenkirchen-Siegertsbrunn:Quirin Mayer rückt in den Gemeinderat nach

Quirin Mayer rückt in den Gemeinderat nach

Mit gerade mal 21 Jahren ist Katharina Prorok 2002 für die CSU in den Höhenkirchen-Siegertsbrunner Gemeinderat eingezogen. Seither hat sie dem Gremium mit einer Unterbrechung von 2008 bis 2012 angehört. Bis jetzt. Denn nun hat Prorok ihr Mandat niedergelegt - "aus den drei schönsten Gründen", wie sie in ihrer letzten Sitzung sagte. Einer davon, Sohn Ferdinand, saß dabei auf ihrem Schoß. Die anderen beiden sind ihre Zwillinge, die vermutlich im Dezember zur Welt kommen.

"Wir bedauern es sehr, dass Katharina Prorok ausscheidet - der Grund ist aber ein erfreulicher", sagte CSU-Fraktionschef Roland Spingler. Auch von den anderen Parteien gab es zum Abschied viel Lob für die 41-Jährige, die "ein richtiger Aktivposten" gewesen sei, so Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Sie vereidigte kurz darauf Quirin Mayer (CSU) als Nachrücker und neuen Gemeinderat. Derweil hinterließ Prorok dem Gremium vor ihrem Abschied noch einen letzten Antrag. Dieser schlägt vor, dass die Gemeinde das Pflanzen von "Lebensbäumen" für Neugeborene in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ermöglicht. Auf diesem Wege, so die scheidende Gemeinderätin, könnten Eltern und Großeltern ihren Kindern und Enkeln "etwas Nachhaltiges und Bleibendes hinterlassen".