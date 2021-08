Wasser ist der Urquell allen Lebens, und diese unumstößliche Tatsache fließt ein in eine Foto-Ausstellung mit dem Titel "Wasser-Welten" im Seniorenzentrum in Höhenkirchen, die noch bis Ende Oktober zu sehen ist. Für den Fotokreis habe es viele interessante Motive gegeben, angefangen vom einzelnen Wassertropfen, der wie durch ein Wunder zusammengehalten wird, bis hin zu tosenden Wasserfällen oder wilden Wellenbergen, schreiben die Veranstalter. Die neue Ausstellung ist zu besichtigen im Seniorenzentrum an der Bahnhofstraße im Erdgeschoss, und sie ist wie immer tagsüber zugänglich. Die Bilder können Interessierte aber auch auf der Web-Seite der Gemeindeverwaltung oder direkt unter der Web-Adresse www.fotokreis.hksi.de in Ruhe ansehen.